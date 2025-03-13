Родители заставили приемную дочь прыгать на батуте до смерти

В Соединенных Штатах Америки супружеская пара приказала своей приемной дочери прыгать на батуте в жару до изнеможения.

Родители часто наказывали ребенка за различные мелкие проступки. Например, они лишали восьмилетнюю девочку завтрака.

«Спустя время Эшли и Дэниел Шварц придумали новое наказание. Они заставили свою приемную дочь прыгать на батуте в течение длительного периода. В этот момент на улице стояла 43-градусная жара. В добавок ко всему, взрослые запретили девочке пить воду», - отметила газета.

В результате девочка умерла. Следователи установили, что это было убийством, пишет МК.

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