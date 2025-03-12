СК завел дело по факту теракта со стороны ВСУ, совершенного в Курской области

СК завел дело после теракта ВСУ против жителей Малой Локни Курской области
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту совершения Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракта против гражданского населения в селе Малая Локня Курской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Дело возбуждено по статье о террористическом акте в отношении мирных жителей региона», — уточнили в СК.
12 марта сообщалось, что в Малой Локне после освобождения села от украинской армии обнаружили женщину и ребенка, они не выжили.
Малая Локня была освобождена российскими войсками 10 марта. В этот же день под контроль российской армии перешли Косица и Черкасское Поречное в Курской области. Российские войска продолжают освобождение региона от украинской оккупации.
Позже военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за командиром батальона, Героем России Сергеем Чебневым с позывным «Отмель», которому не удалось выжить. Чебнев руководил обороной в Малой Локне, российские войска под его руководством не позволили ВСУ достигнуть Курской АЭС.