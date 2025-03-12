В частном доме в Тобольске произошел взрыв газа. Пострадали три человека. Фрагмент видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Рощинском переулке. Здание, в котором произошел взрыв, предварительно не подлежит восстановлению. Соседнее домостроение значительно пострадало, в нескольких ближайших пятиэтажных домах вылетели стекла.

Причиной ЧП предположительно стал газовый баллон, который хранился в доме. После взрыва начался пожар. Специалисты локализовали огонь на 100 кв.м.

В Тобольске произошел взрыв в доме

Медики госпитализировали трех человек — женщину и двух детей. Все они в тяжелом состоянии.