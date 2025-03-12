В Тобольске завели дело из-за взрыва газа в жилом доме

Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело после ЧП в частном жилом доме на улице Октябрьской. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в результате взрыва газа в частном доме серьезно пострадали женщина и ребенок, которые сейчас находятся в реанимации. Они получили ожоги различной степени тяжести. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте, его жизни ничего угрожает.

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Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил пожарной безопасности. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины взрыва, допрашиваются очевидцы.