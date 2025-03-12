Бывший адвокат Пашаев поругался в суде с конвоем

Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев, в деле которого заявителем является муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский, в суде поругался с сотрудником конвоя. Об этом сообщает РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании суд рассматривал ходатайство о продлении Пашаеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.

Стычка между Пашаевым и конвоирующим его полицейским произошла, когда последний провожал экс-адвоката к «клетке». В момент ее открытия Пашаев решил поприветствовать своих родственников и из-за малого количества места толкнул правоохранителя. Сотрудник конвоя предупредил обвиняемого о последствиях такого поведения. В ответ Пашаев вспылил, заявив, что его собственную судьбу будут решать судья и следователь, а не полицейский, который здесь только «прислуживает», сопроводив свои реплики нецензурными выражениями.

После этого сотрудник конвоя не хотел снимать с экс-адвоката наручники, но в итоге все же освободил его руки. На протяжении всех этих действий полицейский и Пашаев продолжали обмениваться репликами, во время которых обвиняемый пожелал оппоненту проявить свои сильный стороны на СВО, сомневаясь в его смелости, а правоохранитель пообещал попросить председателя суда больше не допускать родственников на заседания.

Окончательно стычка завершилась только с приходом судьи, который вскоре закрыл заседание от слушателей из-за содержащихся в материалах дела сведений о проведении специальной военной операции.