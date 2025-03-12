Боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что количество убитых пассажиров поезда назвали сами боевики.

Напомним, что накануне группа боевиков-белуджей произвела атаку на пассажирский поезд. Нападавшие подорвали локомотив в гористой местности, обстреляли состав, захватили заложников.

Часть пассажиров была позже освобождена как террористами, так и в результате действий силовиков.