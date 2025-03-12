Студентка умерла после неизвестного укола в глаз

Студентка из Санкт-Петербурга скончалась в Воронеже после обращения в больницу из-за проблем с глазами в следствие использования контактных линз, пишет KP.RU. Сначала врачи назначили 18-летней девушке капли, однако у нее возникла светобоязнь и образовался отек. Пациентке отказали в госпитализации и выписали мазь, которая также не помогла.

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При новом обращении к медикам девушку положили в стационар, сделав укол с неким веществом прямо в глаз, после которого она упала в обморок. Петербурженку привели в чувство, но повторную инъекцию отложили из-за реакции организма. Через несколько часов девушка пожаловалась матери на трудности с дыханием, а позже скончалась. Известно, что она предупредила врачей об астме и аллергии на пшеницу и морепродукты. Все обстоятельства случившегося уточняются.