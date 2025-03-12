Власти сообщили об опасности паводка в Сибири

Свыше 880 населённых пунктов с населением около 130 тыс. человек могут попасть в зону подтопления, рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев. Фрагмент выступления опубликован на официальном сайте представителя.

Полпред уточнил, что в зону паводка в Сибири также могут попасть 440 участков автомобильных дорог местного и регионального значения, более 260 социально значимых объектов.

По его словам, прогнозируется вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности, что может стать причиной лесных и в первую очередь ландшафтных пожаров.

«Региональным органам власти, подразделениям МЧС России и другим структурам необходимо принять все возможные меры по сокращению рисков и уменьшению возможных последствий», — подчеркнул Серышев.

В пресс-службе полпреда президента в СФО заметили, что для контроля за обстановкой в период паводка планируется задействовать 573 постоянных гидропоста, а также более 400 временных постов.

Кроме того, в готовности находится группировка МЧС России численностью более 49 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники, в том числе 72 воздушных судна, 208 дронов и более 900 плавсредств.

По оценке специалистов, в текущем году наиболее сложная обстановка может сложиться в апреле и начале мая в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Высокая активность горения лесов ожидается на территории Красноярского края, Республики Тыва и Иркутской области в мае, июне и сентябре, пояснили эксперты.

Для мониторинга обстановки и оперативного доведения информации активно применяются технологии космического мониторинга, информационных систем и мобильное приложение «Термические точки», констатировали в пресс-службе.