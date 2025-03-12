Дети с автоматом на севере Москвы попали на видео

Двое подростков с похожим на автомат предметом расхаживали по Долгопрудной аллее на севере Москвы, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112». По словам авторов, герои видео поставили на уши целый район, при этом на замечания они реагировали матерной руганью.

По данным канала, полиция уже в курсе ситуации. Отмечается, что адрес подростков всем хорошо известен, так как они уже не первый раз нервируют жителей окрестных домов. При этом напугавший людей предмет оказался пневматической игрушкой, отметили авторы.

Ранее в Сети появилось видео из школы № 177 Нижнего Новгорода, где восьмиклассник напал на других учеников с ножом. На представленных кадрах видно, как сотрудники профильных ведомств вместе с другими взрослыми уносят раненого школьника на носилках. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое учеников.

По данным СМИ, школьник стал жертвой буллинга. Учащиеся охарактеризовали его как «классического тихоню», с которым никто не общался.

Позже в правоохранительных органах рассказали, что напавшего на учеников с ножом школьника из Нижнего Новгорода обижали. Источник сообщил, что сейчас подросток подавлен и расстроен. По словам правоохранителя, ученик, предположительно, взял нож специально и понимал, что использует его. При этом семья подростка получила положительную характеристику.