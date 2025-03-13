Ашманов: телефонные мошенники похищают у россиян за день до ₽1 млрд

Телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов. Он рассказал, что банки не учитывают все кражи, которые происходят.

"Вообще у граждан, по самым скромным оценкам, воруют примерно 1 млрд рублей в день", — сказал Ашманов.

По его словам, в год это сотни миллиардов рублей, и с каждым годом эта цифра увеличивается на 20-30%. Эксперт заявил, что в мошеннических сетях работают не менее 50 тыс. человек. В день граждане РФ получают 20 млн звонков, то есть каждый мошенник совершает 300-400 звонков, объяснил он, откуда взялось подобное число. Он добавил, что вопрос телефонных мошенников становится вопросом национальной безопасности.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ущерб для граждан со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел "просто недопустимые размеры". Он призвал правительство действовать.