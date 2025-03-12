Суд отправил в СИЗО москвича, избившего охранника ради кражи алкоголя

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который избил охранника магазина Каширском шоссе, собиравшегося его задержать за кражу алкоголя. Об этом в среду, 12 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Фигуранту уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и с учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Нефедова.

Драка мужчины с охранником произошла на улице, когда его пытались задержать за кражу алкоголя. После произошедшего пострадавшего сотрудника магазина госпитализировали.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого 42 человека устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном Ногинске. После произошедшего одного из участников госпитализировали.