Более 40 человек задержали после драки со стрельбой в Ногинске

Сотрудники полиции доставили в полицию 42 человека после массовой драки со стрельбой в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на площади Ленина, между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов. Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.