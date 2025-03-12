Суд заочно приговорил наемника из Грузии к 24 годам за теракт в Курской области

Гражданин Грузии Леван Беруашвили заочно приговорен к 24 годам заключения за организацию теракта в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Суд признал его виновным по статьям о наемничестве и террористическом акте, совершенном в августе 2024 года (ч. 3 ст. 359, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ранее Беруашвили был объявлен в международный розыск.

В материалах дела указано, что собранные Главным военным следственным управлением СКР доказательства подтвердили его причастность к преступлениям. Суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы: первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, установлено, что Беруашвили систематически занимался вербовкой, подготовкой и финансированием наемников для участия в вооруженном конфликте. Расследование выявило его ключевую роль в создании сети лиц, вовлеченных в противоправную деятельность.

11 марта Следственный комитет РФ завел дело по статье «Террористический акт» по факту нападения на жителей Курской области.