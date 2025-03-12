Директора нижегородского филиала института управления РАНХиГС задержали

Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и его подчиненные подозреваются в получении взятки, фигуранты задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области на основании материалов УФСБ России по региону в отношении директора филиала РАНХиГС в городе Нижнем Новгороде и иных должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что в период с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами образовательного учреждения для получения взяток с жителей региона за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, за положительные оценки студентам без фактического посещения ими занятий и выдачу документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.

"В указанный период времени директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от одного из студентов денежные средства в сумме, превышающей 1 млн рублей, обеспечив ему содействие в обучении без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Полученные денежные средства подозреваемые распределили между участниками группы", - сказали в СК.

В настоящее время по уголовному делу следователи СК России продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности фигурантов и лиц, входящих в состав организованной группы. Следователи провели обыски по месту работы и жительства двух подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.