Со льда Финского залива в Петербурге спасли девять рыбаков

Спасатели сняли со льда Финского залива в Санкт-Петербурге девять рыбаков, которые не могли вернуться на большую землю самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Девять рыбаков сняли со льда Финского залива близ поселка Ушково. Все случилось в Курортном районе. Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что спасатели вернули рыбаков на сушу на двух судах на воздушных подушках. Никто не пострадал.