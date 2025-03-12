Появились подробности о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

В результате вчерашней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Московской области шесть человек находятся в больницах. Состояние одной из пациенток оценивается как крайне тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

В ночь с 10 на 11 марта и утром во вторник украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По словам Кузнецова, остальные пять человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще 13 человек, включая одного ребенка, находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Больше всего пострадала женщина 43 лет, она переведена по итогам телемедицинских консультаций в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России. Женщина получила множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки, врачи продолжают бороться за ее жизнь, отметил помощник министра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака украинских беспилотников по России 11 марта может «изрядно подпортить» наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.