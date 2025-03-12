Пятеро мужчин избили иностранца в Подмосковье и забрали у него пакет с миллионами

Росгвардейцы совместно с коллегами из полиции задержали пятерых мужчин, которые в прошлом году напали на иностранца в поселке Майдарово и забрали у него пакет с четырьмя миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии Московской области.

По данным ведомства, все произошло в ноябре 2024 года. Злоумышленники избили уроженца одной из республик Средней Азии около подъезда жилого дома, похитили у него пакет с деньгами и скрылись.

Мужчин задержали на территории Москвы и Подмосковья. В отношении них возбудили уголовное дело.

Фигуранты признались, что похищенные деньги они уже успели потратить.

Ранее в Приморском крае неизвестный проник в банк и похитил сейф без ценностей.