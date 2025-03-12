Глава ФСИН рассказал об изменении числа фигурантов экстремистских дел в России

На итоговой коллегии ФСИН России глава ведомства Аркадий Гостев рассказал, что в 2024 году в стране почти вдвое выросло число фигурантов экстремистских дел. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, директор ФСИН сообщил, что число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления экстремистской направленности, выросло более чем на 96 процентов, а фигурантов по террористическим делам увеличилось на 45,5 процента. Он отметил, что сокращение численности осужденных в местах лишения свободы сопровождалось изменением криминогенного состава. По его словам, доля содержащихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 88 процентов.

«Ранее судимые граждане составляют более 56,5 процента и 15,5 тысячи человек — осужденные повторно при особом рецидиве», — заявил Гостев.

Кроме того, он отметил рост числа осужденных за деяния против половой неприкосновенности на 5,5 процента.

Ранее сообщалось, что в Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные следственные изоляторы выросшим за десять лет количеством дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме.