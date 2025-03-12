Российская школьница умерла от неизвестного вируса

Омская девятиклассница умерла от неизвестного вируса. Как сообщает Telegram-канал Shot, родители обвиняют в гибели 15-летней девочки врачей, которые якобы назначили неверное лечение.

По информации канала, школьница заболела 3 марта. Тогда у нее поднялась температура до 38,4 градуса — лихорадка не спадала несколько дней. Родные обратились в больницу, где медики назначили девочке лечение как от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой. 8 марта у пациентки резко упала температура — до 34,7 градуса. Ее мать вызвала скорую, однако прибывшие врачи лишь осмотрели школьницу и уехали. На следующий день девочке резко поплохело, а спустя некоторое время она умерла.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Умершая вела активную подростковую жизнь — участвовала в конкурсах, играла в школьном театре.