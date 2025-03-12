В Чечне завели дело по факту взрыва газа в частном магазине

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в частном строительном магазине в чеченском городе Аргун, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.

"По результатам доследственной проверки по факту хлопка газовоздушной смеси в помещении частного магазина в городе Аргун, в результате которого пострадали взрослый и двое несовершеннолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накопление газовоздушной смеси внутри помещения магазина произошло вследствие утечки из подземного газопровода, проложенного под землей вблизи коммерческого объекта.

"Таким образом, оказываемые услуги работниками территориального газового хозяйства не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, днем 8 марта в городе Аргуне в помещении частного строительного магазина произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое мальчиков 11 и 16 лет, которые были в магазине в качестве покупателей.