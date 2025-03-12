Четыре сотрудника комбикормового завода погибли после удара ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по комбикормовому заводу в курском селе Козыревка, четыре сотрудника предприятия погибли, еще двое ранены, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Отмечается, что утром 12 марта ВСУ нанесли удар по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района, в результате чего разрушен один из цехов, повреждено имущество предприятия. По предварительным данным, погибли четверо сотрудников — трое мужчин и одна женщина.
Еще один работник получил тяжелые ранения и срочно доставляется в Курскую областную клиническую больницу, второй пострадавший отказался от госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, «БАРС-Курск», а также представители здравоохранения и местных властей.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вся необходимая помощь и поддержка со стороны Правительства Курской области будет оказана. Раненым — скорейшего восстановления! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.