Четыре сотрудника комбикормового завода погибли после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по комбикормовому заводу в курском селе Козыревка, четыре сотрудника предприятия погибли, еще двое ранены, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Отмечается, что утром 12 марта ВСУ нанесли удар по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района, в результате чего разрушен один из цехов, повреждено имущество предприятия. По предварительным данным, погибли четверо сотрудников — трое мужчин и одна женщина.

Еще один работник получил тяжелые ранения и срочно доставляется в Курскую областную клиническую больницу, второй пострадавший отказался от госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, «БАРС-Курск», а также представители здравоохранения и местных властей.