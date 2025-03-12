Лифт рухнул в новостройке на 3-й Гражданской улице в Москве, в замкнутом пространстве оказались двое жильцов, один из которых собирался на прогулку с таксой. Пострадавшие сначала пытались сами открыть двери лифта, однако вскоре вызвали спасателей. Об этом в среду, 12 марта, сообщили в соцсети.

— В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт. Судя по видео, он вообще мог развалиться. В службу спасения обратились двое жильцов (и одна такса) из новостройки ЖК Self на 3-й Гражданской улице. Подъемник действительно выглядит не очень: стенки отходят, дверь и вовсе кривая, — пишет Telegram-канал Baza.

Спустя время пострадавших удалось спасти. Других подробностей по факту произошедшего не появлялось.

Ранее грузовой лифт сорвался в ЖК «Нормандия» на Тайнинской улице. В момент падения в кабине находился человек — он спускался с 21-го этажа, когда лифт полетел вниз. Мужчина почти не пострадал и от медпомощи отказался.