В Ленобласти мужчина погиб от огнестрельного ранения в тире

Житель Архангельской области погиб от огнестрельного ранения в тире в Сосновом Бору Ленинградской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«В стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими лицами. Около 21:15 на огневом рубеже был обнаружен труп 31-летнего жителя Архангельской области с огнестрельным ранением сердца», — говорится в статье.

Сотрудники правоохранительных органов и следователи на месте происшествия выдвинули версию, что третьи лица к трагедии не причастны. Уточняется, что оружие, из которого был сделан смертельный выстрел, нашли рядом с погибшим.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего из пневматического пистолета в подростков.