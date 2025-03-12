Сбой движения произошел на фиолетовой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) московского метро. Интервалы движения увеличили из-за человека на путях. Об этом в среду, 12 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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— На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Нет движения от «Таганской» до «Баррикадной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. О состоянии пострадавшего человека не сообщается.

Ранее на Большой кольцевой линии были временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути. Спустя некоторое время поступила информация, что движение на БКЛ вводится в график.