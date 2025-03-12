Начато расследование после обнаружения тел в курском храме

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения тел в Церкви Воздвижения Креста Господня в курском селе Черкасское Поречное. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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Расследование ведется в отношении украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области. Тела четырех жителей села с признаками насильственной смерти были обнаружены российскими военными.

Следователи работают над опознанием погибших, назначены судебные экспертизы.

Причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины будут привлечены к ответственности, отметила Петренко.