В Петербурге пятиклассник попал в больницу, выпив средство для очистки труб

В Петербурге 11-летнего пятиклассника госпитализировали после химических опытов на стадионе школы. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел в Альпийском переулке. По данным издания, школьника доставили в больницу с химическим ожогом пищевода. Медики оценили его состояние как тяжелое, он находится в реанимации.

Как рассказал сам мальчик, он решил поэкспериментировать, поэтому развел средство для чистки труб в бутылке воды и из любопытства выпил. После этого школьник почувствовал сильную боль и жжение.

До этого в Петербурге девушка получила ожог пищевода после кулинарных курсов на корпоративе. По словам самой пострадавшей, на мероприятии их учили делать несколько блюд и напитков.

Чтобы бокалы выглядели красиво, им предложили «украсить» спиртное жидким азотом. Приготовив напиток, девушка выпила его и спустя время почувствовала недомогание. Ее госпитализировали.