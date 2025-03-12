ФСБ задержала россиянина за перевод криптовалюты террористам на Украине

В Нижнем Новгороде задержан россиянин, подозреваемый в переводе средств в криптовалюте террористической организации на Украине, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Нижнем Новгороде россиянина 2002 года рождения, подозреваемого в государственной измене, передает ТАСС.

В ЦОС ФСБ сообщили, что задержанный сам установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и запрещенными в России организациями для финансирования их деятельности.

По данным ФСБ, задержанный переводил средства в криптовалюте на счета террористической организации на Украине. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

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