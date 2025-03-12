Десятки учеников элитной российской гимназии попали в больницу

Массовое отравление подростков произошло в общежитии элитного Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Как сообщает E1.ru, в больнице оказались 31 учащийся в возрасте от 16 до 18 лет — по предварительным данным, с острым гастроэнтеритом.

© РИА Новости

По словам одного из учеников СУНЦ УрФУ, накануне у школьников начались рвота и проблемы со стулом. Первая скорая приехала еще поздним вечером 11 марта, а ночью всех живущих в общежитии детей осматривал врач инфекционист. Мать другого учащегося рассказала, что ели в СУНЦ только в столовой.

«Во время занятий у него появилось недомогание, слабость, резкие боли в животе. Пришел домой, лег спать. Сказал, что очень устал. Вечером поднялась температура до 38-38,3 градусов, неукротимая рвота была всю ночь, боли в животе кратно усилились», — рассказала она.

Источник E1.ru отметил, что всего медики осмотрели 200 учеников. Среди госпитализированных нет подростков в тяжелом состоянии или в реанимации. У остальных несовершеннолетних на момент осмотра не было симптомов.

По данным Telegram-канала SHOT, недавно в учебном заведении сменился подрядчик, отвечавший за питание в местной столовой. После этого некоторые родители и ученики жаловались на то, что качество упало. По словам очевидцев, накануне подростков кормили куриным супом, пюре с котлетой и булочкой. Сейчас СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор заявил, что начал эпидемиологическое расследование. Что именно могло стать причиной массового отравления — пока неизвестно.