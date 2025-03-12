В Новосибирске учителя физкультуры обвинили в избиении детей

В Новосибирске мать пожаловалась на избиение детей со стороны учителя физкультуры в школе. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на родительницу. Инцидент произошел во время занятий во втором классе. Как рассказала женщина, педагог якобы признался в том, что дал "пенделя" детям, всего от его действий пострадали шесть учеников. По словам классной руководительницы, мужчина не смог обеспечить дисциплину, поэтому избил младшеклассников. После служебного расследования учителя уволили, но ему такое решение специальной комиссии не понравилось. Мать пострадавшего заявила, что педагог начал собирать подписи для петиции, в которой требует уволить директора. Против решения якобы также выступают другие учителя. "Старая гвардия школы агитирует детей бунтовать и поддерживать учителя, который бил школьников, и выступать против директора, который поступил по закону и встал на защиту детей", – сообщается в публикации. Семьи пострадавших детей обратились в полицию. На данный момент в ситуации разбирается Следственный комитет.

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