Мужчина захватил заложников в банке во Франции

Мужчина с ножом взял заложников в банке во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

Инцидент произошел в коммуне Ромийи-сюр-Сен на северо-востоке Франции. Согласно имеющейся информации, злоумышленник взял в заложники двух сотрудников банка. При этом, изначально злоумышленник взял в заложники трех человек, но позднее отпустил одного из них.

На место уже прибыл спецназ — в данный момент с мужчиной ведутся переговоры. В интересах полицейской операции центральная часть Ромийи-сюр-Сен находится под оцеплением.

Ранее боевики взяли в заложники почти 500 пассажиров поезда в Пакистане.