В Британии задержан капитан контейнеровоза, столкнувшегося с танкером

В Великобритании по подозрению в причинении смерти по неосторожности был задержан капитан контейнеровоза Solong, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца судна. Полиция Хамберсайда задержала 59-летнего мужчину после столкновения его судна с танкером Stena Immaculate.

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Инцидент произошел у восточного побережья Великобритании в понедельник, когда два судна столкнулись, вызвав пожар на борту обоих кораблей. В ходе спасательной операции власти обнаружили одного пропавшего члена экипажа контейнеровоза, который, по словам официальных источников, вероятно, погиб.

Пожар на контейнеровозе продолжался в течение нескольких дней, в то время как на танкере Stena Immaculate он значительно уменьшился, передает «Радиоточка НСН».