Россиянин расстроился из-за непроданного ему алкоголя и поджег магазин

Сотрудники полиции задержали жителя Куркино Вологодской области, подозреваемого в поджоге магазина при помощи «коктейля Молотова». Об этом сообщает ГТРК «Вологда».

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По данным портала, 45-летний злоумышленник пришел в один из местных магазинов за алкоголем в неурочное время, а когда ему отказали в его продаже, разозлился и решил поджечь здание. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в стену и попытался скрыться. Огонь смогли потушить работники торговой точки.

Сейчас поджигатель находится под стражей. В отношении него составлен протокол по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил сократить количество алкогольных магазинов в России.