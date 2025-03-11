Пенсионерка съела мужской пенис на пляжном курорте

Изуродованное тело 60-летнего бездомного было обнаружено на популярном бразильском курорте Перуибе. В убийстве и расчленении мужчины призналась некая "Гринга", которая оставила на месте преступления окровавленную записку, сообщает Daily Mail.

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Полиция задержала женщину, подозреваемую в жутком преступлении. Она призналась, что убила бомжевавшего знакомого, после чего женщина приготовила и съела его половой орган и сердце и половой орган. Преступница оправдала себя тем, что убитый был причастен к насилию над детьми. И якобы Гринга отомстила жертве таким образом.

Сотрудники полиции задержала 41-летнего знакомого женщины, которого подозревают в помощи женщине в убийстве бездомного. Ведется поиск третьего подозреваемого. Кроме того, ведется поиск третьего возможного подозреваемого.

Городские власти и представители полиции пока не прокомментировали заявления подозреваемой в убийстве о прошлом жертвы.