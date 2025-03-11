ABC News: в Австралии акула напала на сёрфера
Сёрфер исчез после нападения акулы на австралийском пляже Уортон. Об этом сообщает ABC News.
По информации СМИ, 10 марта отдыхающие заметили крупную акулу возле пляжа. Когда она приблизилась к мелководью, купающихся призвали покинуть воду.
Один сёрфер проигнорировал предупреждение. Вскоре акула напала на него. Свидетелями нападения стали 20 человек. Все они увидели, как акула утащила сёрфера на глубину.
В настоящий момент спасатели продолжают поиски тела жертвы. Пока удалось найти только доску, на которой остались следы зубов.
Ранее один российский турист утонул, а другой погиб в результате нападения акулы во время погружения с аквалангом у берегов Филиппин.