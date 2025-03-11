В Австралии акула напала на сёрфера

Сёрфер исчез после нападения акулы на австралийском пляже Уортон. Об этом сообщает ABC News.

© Unsplash

По информации СМИ, 10 марта отдыхающие заметили крупную акулу возле пляжа. Когда она приблизилась к мелководью, купающихся призвали покинуть воду.

Один сёрфер проигнорировал предупреждение. Вскоре акула напала на него. Свидетелями нападения стали 20 человек. Все они увидели, как акула утащила сёрфера на глубину.

В настоящий момент спасатели продолжают поиски тела жертвы. Пока удалось найти только доску, на которой остались следы зубов.

Ранее один российский турист утонул, а другой погиб в результате нападения акулы во время погружения с аквалангом у берегов Филиппин.