В Петербурге женщина умерла после пластической операции

В Санкт-Петербурге 56-летняя женщина скончалась через сутки после пластической операции. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, женщина решила сделать себе подарок ко дню рождения — избавиться от лишнего веса и улучшить состояние кожи и груди.

Горожанка обратилась в медицинский центр, оплатила три процедуры и легла под нож хирурга. Операция длилась с 13:00 до 17:35, то есть 4,5 часа.

После липосакции женщина нормально вышла из наркоза, чувствовала себя хорошо. На следующий день ее самочувствие резко ухудшилось, сотрудники центра госпитализировали ее в городскую больницу. Там пациентка скончалась, несмотря на все усилия врачей.

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Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в ноябре 2024 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 238 статье УК после смерти 44-летней пациентки в центре пластической хирургии в Петербурге.

По данным ведомства, 30 октября петербурженка сдала необходимые анализы, на следующий день её прооперировали. 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать её не удалось.