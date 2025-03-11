Туристы попали под мощную лавину в горах Армении

Девять туристов попали под мощную лавину на горе Арагац в Армении. Об этом говорится на официальном сайте центра кризисного управления спасательной службы МВД республики.

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Сигнал о сходе лавины поступил в 15:26 по местному времени (14:26 по московскому). Отмечается, что восемь человек самостоятельно выбрались наружу, а один пропал без вести.

На место происшествия выдвинулись спасатели, в поисковой операции участвовало два вертолета.

Ранее британская туристка застряла в горах Италии во время экскурсии. Женщина находилась на заснеженном хребте в коммуне Вербания на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Ее спасение на вертолете попало на видео.