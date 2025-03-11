Рамка металлодетектора не работала в нижегородской школе, где произошло нападение

Рамка металлодетектора в школе Нижнего Новгорода, где произошло нападение с ножом, не работала. До окончания проверки директора отстранят от должности, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

"По моему поручению департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию произошедшего, в том числе будет рассмотрен вопрос, почему полностью рабочая рамка металлодетектора не функционировала", – подчеркнул он.

По словам главы Нижнего Новгорода, все муниципальные школы оборудованы по правилам и нормам. Кроме того, на это были выделены необходимые средства, добавил Шалабаев.

Во вторник, 11 марта, двоих учеников 117-й школы Сормовского района в Нижнем Новгороде госпитализировали после нападения с ножом. Предварительно установлено, что между учениками произошел конфликт, в ходе которого один мальчик напал на других. Медики осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает.

Позже сотрудники полиции задержали напавшего. По факту произошедшего заведено уголовное дело. В ближайшее время со школьником будут проведены необходимые следственные действия. Ему также изберут меру пресечения.