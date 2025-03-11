Мать девушки из ЛНР оценила приговор расправившимся с ее дочерью военным

Мать ставшей жертвой двух российских военных разведчиков жительницы города Новоайдар Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой заявила, что не согласна с вынесенным приговором. Об этом пишет «Лента.ру».

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В беседе с изданием Татьяна Давронова заявила, что надеялась на пожизненное заключение для виновников смерти дочери. Однако прокурор, по ее словам, отказался от предъявления обвинений по двум статьям — о похищении человека и об издевательстве над телом.

Разведчикам дали длительные сроки за расправу над жительницей ЛНР

Военные Айдын Жамидулов и Алексей Дорожкин по решению суда получили 18 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Напомним, первоначально фигурантам инкриминировали похищение человека и надругательство над телом убитой, но впоследствии эти обвинения были сняты. Судебный процесс по резонансному делу был закрытым. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.