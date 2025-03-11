В Москве при ремонте психбольницы погиб мужчина

Во время ремонта здания психбольницы мужчину насмерть придавило бетонной плитой на северо-востоке Москвы.

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Как выяснил “МК”, несчастный случай произошел 10 марта в здании социального дома “Ярославский” по улице Ротерта. Около четырех часов дня 42-летний Ильдус (имя изменено) пришел туда к своему знакомому, который занимается ремонтом психиатрической больницы. Он разнорабочий и в это время находился в другом конце здания.

Незаконно пройдя по территории стройки, Ильдус стал подниматься на третий этаж, когда на него упала бетонная плита (там как раз проходила реконструкция панелей). Мужчину мгновенно придавило – рухнувшая на него плита была размером примерно 6 кв. метров. Прибежавшие на помощь строители и рабочие смогли поднять ее, но смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.