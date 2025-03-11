Мужчина устроил беспорядки на борту рейса в Вашингтон

Федеральное бюро расследований арестовало мужчину из Техаса, который, как предполагается, совершил нападение на рейсе из Уичито в Вашингтон. Инцидент произошел, когда американец Астериус Руламка начал вести себя угрожающе и агрессивно, что привело к беспорядкам в самолете и травмам среди пассажиров.

© Московский Комсомолец

Согласно обвинительным документам, перед посадкой на рейс Руламка подошел к стюардессе и пригрозил ей физической расправой. При этом он упомянул о президенте Трампе во время допроса ФБР. Пассажиры, заметившие его агрессивное поведение, попытались запечатлеть происходящее на свои мобильные телефоны. В ответ на эти действия он начал нападать на одного из пассажиров, который записывал видео, угрожая ему и нанося удары.

Как указано в документах, Руламка ударил пострадавшего в лицо, что привело к появлению синяка и покраснению глаза. Его агрессивные действия не ограничивались лишь одним пассажиром; он также пытался напасть на другого, который в итоге смог увернуться, но повредил палец.

Сообщается, что мужчина начал бегать по салону, что стало причиной беспокойства среди находившихся на борту. Для того чтобы остановить его угрожающее поведение, несколько членов экипажа и другие пассажиры несовершеннолетнего мужчину усадили назад на свое место до приземления самолета. Руламка заявил, что прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом, объяснив, что «тот сошел с ума».

По словам представителя авиакомпании, на рейсах не приветствуют насилие и высоко ценит профессионализм своего экипажа, обеспечивающего безопасность всех пассажиров.

После происшествия Астериус Руламка был арестован и теперь ожидает дальнейшего суда. Он должен предстать перед федеральным судом в Александрии на предварительном слушании, где будет решено, следует ли оставить его под стражей до начала судебного разбирательства. Судебные документы не содержат показаний о признании вины со стороны обвиняемого, а адвокат Руламки не ответил на запросы о комментариях по данному делу.

ФБР продолжает следить за ситуацией, однако на данный момент не предоставило дополнительных комментариев относительно инцидента. Агенты по связям с аэропортами, входящие в штат каждого регионального отделения ФБР, участвуют в расследовании преступлений на борту воздушных судов, включая нападения.