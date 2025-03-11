Стало известно о состоянии пострадавших школьников в Нижнем Новгороде

Состояние двух школьников, которые пострадали в результате нападения ученика школы № 117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, оценивается как средней тяжести.

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Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в соцсети.

— Двух 14-летних восьмиклассников госпитализировали из школы в Нижнем Новгороде. Одного с ранением живота, другого — шеи. Их состояние оценивается как средней тяжести, — пишет Telegram-канал Shot.

Нападение на учеников произошло днем 11 марта. По одной версии, нападавшего удалось задержать, по другой — он сбежал, его ищут сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев о произошедшем на момент публикации новости не было. Нападавший почти не общался с ребятами и был довольно агрессивным молодым человеком.