Полиции удалось поймать подростка, напавшего на школьников в Нижнем Новгороде

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подростка, который с ножом напал на двух восьмиклассников школы №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

— Школьник, напавший на учеников в Нижнем Новгороде задержан. В ближайшее время с ним будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, — передает сообщение пресс-службы ведомства RT.

Нападение на учеников произошло днем 11 марта. По одной версии, нападавшего удалось задержать, по другой — он сбежал, его ищут сотрудники правоохранительных органов. Официальных комментариев о произошедшем на момент публикации новости не было. Нападавший почти не общался с ребятами и был довольно агрессивным молодым человеком. Состояние пострадавших подростков оценивается как средней степени тяжести.