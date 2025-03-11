Российский школьник напал с ножом на одноклассника

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на своих одноклассников. Пострадали двое подростков, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в результате происшествия пострадали двое подростков. Ученик восьмого класса напал на сверстников в учебном учреждении № 117 в Сормовском районе города.

По словам детей, Максим В. мог сорваться из-за издевательств со стороны своих одноклассников. Двое раненых детей были госпитализированы.

«Очевидцы утверждают, что пострадавшие что-то говорили ему перед тем, как он вскочил и выхватил нож. Одного из пострадавших ударил ножом в шею, порезал второго и побежал. Выскочил мимо охранника на улицу и скрылся», — говорится в публикации.

К настоящему моменту известно, что нападавшего на детей задержали. Как сообщается, «парень пытался спрятаться в лесопосадке, но безуспешно». В настоящее время его везут на допрос, подчеркивает «112».

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