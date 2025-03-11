Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу после посещения места падения БПЛА в Подмосковье выразил надежду, что таких происшествий больше не будет ни в Москве, ни в Киеве.

При этом генсек ОБСЕ не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли организация осуждать сегодняшнюю атаку украинских БПЛА на Россию.

О том, что Синирлиоглу, прибывшему в Москву, показали последствия террористической атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в подмосковном Видном, ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье увеличилось

Сегодня состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.