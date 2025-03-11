Суд оставил в СИЗО мужчину, пытавшегося отравить знакомого пирожками с ртутью

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу и оставил под стражей мужчину, который пытался отравить своего коллегу по работе пирожками со ртутью.

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Об этом во вторник, 11 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в попытке отравления знакомого ртутью (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В удовлетворении апелляционной жалобы адвоката обвиняемого отказано, — рассказала Нефедова.

Об отравлении двух москвичей после перекуса пирожками стало известно 11 февраля. Спустя три дня история с ртутью получила новый поворот: как оказалось, тяжелые металлы в выпечку добавил один из «потерпевших» — так он хотел отравить своего коллегу. Мотивом покушения могла стать ревность. Предполагаемого отравителя уже задержали. Как оперативникам удалось узнать правду — в материале «Вечерней Москвы».