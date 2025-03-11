Умер третий пострадавший при атаке дронов в Подмосковье

Умер еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли», — написала Хрусталева.

Минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 были уничтожены над Москвой и Подмосковьем. По словам мэра столицы Сергея Собянина, была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».

В результате атаки, по данным RT, в Домодедово погибли два человека, еще двое получили ранения. В Ленинском городском округе ранены шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Еще пятеро обратились за медицинской помощью в Раменском. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.