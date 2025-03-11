Москвичка напала на трехлетнюю девочку и потушила об ее лицо сигарету

Женщина в парке Зеленограда подбежала к трехлетней девочке и потушила об ее лицо сигарету. Нападавшую удалось задержать отцу ребенка, позднее ее передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в соцсети.

— 8 марта во время прогулки в парке Зеленограда женщина напала на трехлетнюю девочку. Ребенок гулял с отцом по парковой зоне, в какой-то момент женщина подбежала к малышке и начала тушить об ее лицо сигарету. Папа девочки схватил нападавшую, повалил на землю и вызвал полицию. Девочка получила ожог лица второй степени, сейчас рана на левой щеке еще не зажила, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Оказалось, что нападавшая состоит на учете в психиатрической больнице. Женщина уже до этого нападала на детей в возрасте от 12 до 14 лет, уточнили в соцсети.

Ранее фигуристка и двукратная олимпийская серебряная призер Евгения Медведева рассказала, что в одной из сочинских больниц врач потушил сигарету об ее спину. В результате у нее на спине остался шрам после этой болезненной «процедуры». Спустя время Медведева вновь жаловалась на боль в спине из-за произошедшего.