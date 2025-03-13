Грузинского наемника заочно осудили за теракт в Курской области

Грузинский наемник Михаил Батурин заочно приговорен к 25 годам заключения по обвинению в совершении теракта в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что приговором суда Батурину назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 млн рублей, полученных Батуриным в качестве наемника.

Следствием и судом установлено, что Батурин длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для их участия в вооруженном конфликте, а также за материальное вознаграждение принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника. В сентябре 2024 года Батурин, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию России. В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Батурин совершает преступления против мирного населения.