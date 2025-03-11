Семья взорвалась во время обеда

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Во Вьетнаме настольная газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда. Видео происшествия публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 2 марта в деревне к югу от города Хошимин. На попавших в сеть кадрах видно, как три мужчины и три женщины обедали за столом во дворе дома. При этом на столе стояла печь, на которой подогревались блюда. В какой-то момент из печи вырвалась волна пламени, а еще через мгновение произошел взрыв.

Участников обеда обдало огнем. Кроме того, загорелось белье, которое сушилось во дворе. Пострадавшие получили легкие ожоги; госпитализация никому из них не потребовалась.

Как позже рассказал хозяин дома, он приготовил обед для родных и соседей. Когда трапеза началась, гости чувствовали запах газа, однако не думали, что произойдет взрыв.

Ранее во Вьетнаме блогерша получила серьезные ожоги лица из-за взрыва воздушных шаров на ее дне рождения. В результате инцидента девушка чуть не лишилась зрения.