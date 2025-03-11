Летевший из Ташкента в Москву самолет сел в Ярославле из-за атаки дронов

11 марта ярославский аэропорт "Туношна" принял борт из Ташкента, следовавший в Москву.

© Российская Газета

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в столице рейс не приняли из-за массированной атаки беспилотников. Поскольку у самолета заканчивалось горючее, его направили в ярославский регион.

На борту самолета находились 182 пассажира. Все они были размещены в здании аэропорта "Туношна", обеспечены водой и горячим питанием. Вылет в Москву из Ярославля запланирован сегодня на 16 часов.

Минувшей ночью была самая массовая атака украинских беспилотников с начала 2025 года. В ряде аэропортов, в том числе в ярославском, вводились ограничения на полеты. Сейчас они сняты, авиасообщение осуществляется по расписанию.